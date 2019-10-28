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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı üvey babasını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Polislerin çalışmalarından genel görüntüler

Üvey Baba Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Boş kartuştan genel görüntü
-Olay yerinden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 35 yaşındaki Ali Kızıldere imam nikahlı eşinin oğlu tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Olay, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü mahallesi Sefa Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kızıldere (35), imam nikahlı eşinin oğlu H.S. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile H.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle, Kızıldere ateş açtı. Ayağından yaralanan Kızıldere kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren H.S. ise taksiye binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Kızıldere’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı.
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