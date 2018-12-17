Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı sürücüyü, çekiciyle ezerek öldüren şoför tutuklandı

Tartıştığı sürücüyü, çekiciyle ezerek öldüren şoför tutuklandı

Olay yeri

( SAKARYA ) SAKARYA

Jandarma Karya Trol 


- Sakarya'da yol verme meselesinden tartıştığı otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu’yu ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çekicinin şoförü H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevki'inde meydana gelmişti. Yol verme meselesi yüzünden otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu ile çekici sürücüsü H.K. arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonucunda iddiaya göre, çekici sürücüsü H.K., Feyzi Mumlu’yu çekiciyle ezerek öldürdü. Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan sürücü H.K.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Geçirildiği sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı