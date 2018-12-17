Tartıştığı sürücüyü, çekiciyle ezerek öldüren şoför tutuklandı

- Sakarya'da yol verme meselesinden tartıştığı otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu’yu ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çekicinin şoförü H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevki'inde meydana gelmişti. Yol verme meselesi yüzünden otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu ile çekici sürücüsü H.K. arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonucunda iddiaya göre, çekici sürücüsü H.K., Feyzi Mumlu’yu çekiciyle ezerek öldürdü. Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan sürücü H.K.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Geçirildiği sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edildi.