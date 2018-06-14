Tartıştığı oğlunu tüfekle yaraladı - AYDIN

- Olay yerinden detaylar - Besi çiftliğinden detaylar - Güvenlik önlemleriTartıştığı oğlunu tüfekle yaraladıAYDIN (AA) - Aydın 'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde Murat İ, henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Mutlu İ'ye pompalı tüfekle ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mutlu İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Gözaltına alınan baba, emniyete götürüldü.