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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı kuzenine kurşun yağdırdı İzle

Tartıştığı kuzenine kurşun yağdırdı İzle

Ambulansın hastaneye gelişi

İlk Müdahale Hastane Akalan Kahvehane Cinayet 

-Yaralı şahsın sedye ile hastaneye taşınması
-Hastaneden görüntü
-Olayın yaşandığı köy kahvehanesinden detaylar
-Ölen şahsın fotosu

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da bir kişi aralarında husumet olan dayısının oğlunu köy kahvehanesinde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, olay Bartın Gözpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Şenol Şaşkal (55) daha önce yaşanan bir olaydan dolayı aralarında husumet bulunan dayısının oğlu Hakkı Yıldız (50) ile köy kahvesinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzeri Şaşkal, belinden çıkarttığı tabancası ile Yıldız’a 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde yere yığılan Yıldız’a köylülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından, göğsünden ve ayağından yaralanan Hakkı Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu sırada dayısının oğlunu tabanca ile vurarak kaçan Şenol Şaşkal ise Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şaşkal'ın, daha önce işlediği bir cinayet sebebiyle de cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
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