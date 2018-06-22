Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiası - BURSA İzle

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiası - BURSA İzle

- Evin görüntüsü - Ekiplerden görüntüler - Olay yeri inceleme yaparken görüntüler - Cesedin çıkartılışı - Cinayeti işleyen kadının görüntüsü (yerde yatan, yeşil üstü olan kadın) - Bıçağın görüntüsüTartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bir kadının, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürüldü.Tekke Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Zülfikar T. (39) ve eşi İpek T. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda İpek T'nin mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden bıçakladığı iddia edildi.Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zülfikar T, düşerek başını merdivenlere çarptı.Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zülfikar T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olaydan sonra şoka girdiği belirtilen İpek T, önce hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.İpek T'nin, eşiyle tartışmaya başladıkları sırada biri 3 diğeri 7 yaşındaki kızlarını, etkilenmemeleri için komşularına bıraktığı öğrenildi.

Polis Hastane Irak 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı