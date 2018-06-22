Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiası - BURSA İzle
- Evin görüntüsü - Ekiplerden görüntüler - Olay yeri inceleme yaparken görüntüler - Cesedin çıkartılışı - Cinayeti işleyen kadının görüntüsü (yerde yatan, yeşil üstü olan kadın) - Bıçağın görüntüsüTartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bir kadının, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürüldü.Tekke Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Zülfikar T. (39) ve eşi İpek T. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda İpek T'nin mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden bıçakladığı iddia edildi.Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zülfikar T, düşerek başını merdivenlere çarptı.Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zülfikar T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olaydan sonra şoka girdiği belirtilen İpek T, önce hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.İpek T'nin, eşiyle tartışmaya başladıkları sırada biri 3 diğeri 7 yaşındaki kızlarını, etkilenmemeleri için komşularına bıraktığı öğrenildi.