Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı

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( KOCAELİ )- Kardeşi kanlar içinde kalırken, saldırgan şahıs kayıplara karıştı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız kardeşini sokak artasında bıçaklayan şahıs, kayıplara karıştı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 711 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.O. ve İ.O. kardeşler arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan İ.O. kız kardeşini bacağından bıçakladı. S.O. kanlar içinde kalırken, İ.O. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O. hastaneye gitmek istemediğini söyledi.



Polis ekipleri, olay yerinden kaçan İ.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatırken, S.O. şikayetçi olmadığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

