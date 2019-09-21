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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - İSTANBUL

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - İSTANBUL

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Darıca ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu Kadir Kemal Akyüz (30) ile karşılaşan U.Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Akyüz yaralandı.Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi U.Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca'da yakalandı.Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Silahlı Kavga Akalan Cinayet 

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