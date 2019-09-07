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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı

Ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Polis Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla bacağından vurulan adam yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Koca Yusuf Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ç. isimli vatandaş ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıs, Osman Ç.’yi bacağından vurdu. Osman Ç. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Osman Ç., caddeden geçen bir taksiyi durdurdu. Osman Ç.’nin yaralı olduğunu gören taksi sürücüsü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Osman Ç., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Ç.’nn hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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