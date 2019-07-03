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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti - İZMİR

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti - İZMİR

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinin detay görüntüsüTartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti - Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye ateş etti.Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptıSilah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

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