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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - TEKİRDAĞ

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - TEKİRDAĞ



: - Zanlının Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı ve araca bindirilmesi - Zanlının Çorlu Adliyesi'ne getirilmesiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Çalıkuşu Sokak'ta iki gün önce tartıştığı Hasan Gündüz'ü öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Rahman Kumaş'ın Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Kumaş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.Kumaş'ın emniyetteki ifadesinde, eşini rahatsız ettiği için maktul ile aralarında husumet olduğunu iddia ettiği, olay günü karşılaştıklarında kendisini darbettiğini, evden çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Gündüz'ün hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Akalan Pompalı Tüfek 

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