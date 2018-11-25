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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

- Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Yerde yatan şahıs

Polis Hastane Cenaze Güvenlik Önlemi Bıçaklı Kavga 

-Numaratörler
-Polis ekipleri
-Zırhlı araç
-Cenazesnin ambulansa taşınması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Batıkent meydanındaki boş arazide 1 kişi boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. boğazına aldığı bıçak darbesi sonrası kan kaybetmeye başladı.
Diğer şahıs da aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Aşırı kan kaybeden M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken M.A.yı bıçaklayan şahıs da tedavisi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. M.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (EK-
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