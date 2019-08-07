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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü - İSTANBUL

Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Cesedin evden çıkartılmasıTartıştığı kayınbiraderini öldürdü - Esenyurt'ta alacağı için evine gittiği eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta eniştesinin vurduğu kişi hayatını kaybetti.Yenikent Mahallesi'nde oturan eniştesi emekli Astsubay Metin M'nin evine giden Hasan Ö, alacağını istediği eniştesiyle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Metin M. tabancayla kayınbiraderini vurdu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de Metin M'yi ve eşini gözaltına aldı.

Polis Kayınbirader Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

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