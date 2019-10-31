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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı karısının ve kendisinin boğazını jiletle kesti İzle

Tartıştığı karısının ve kendisinin boğazını jiletle kesti İzle

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

İlk Müdahale Hastane Cep Telefonu Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Sağlık ekiplerinin yaralılara evde müdahalesi
-Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin yaralıları ambulansa taşıması
-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da gece saatlerinde karı koca arasında cep telefonu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu koca jiletle önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti. Olay, 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2 çocuk babası Hasmet El A. ile karısı Engame A. arasında cep telefonu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hasmet El A., evde bulduğu jilet ile önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti. Yaralı kadın yaralı halde evden çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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