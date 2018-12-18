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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı karısını tüfekle öldürdü - KONYA

Tartıştığı karısını tüfekle öldürdü - KONYA

- Olay yerinden detaylar - Tüfekle vurulan kadının ambulansla hastaneye götürülmesi - Şüphelilerin polis ekiplerince gözaltına alınması - Hastane önünden detayTartıştığı karısını tüfekle öldürdü - Konya 'da tartıştığı karısını tüfekle öldüren Suriye uyruklu katil zanlısı ile delilleri gizlemeye çalıştığı ileri sürülen ablası gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da tartıştığı karısını tüfekle öldüren Suriye uyruklu şüpheli ile tüfeği sakladığı ileri sürülen ablası gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdülmelik El F. (21), merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi'ndeki bir evde, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Esme El H. (21) ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdülmelik El F. eşini evde bulunan tüfekle yaraladı. Konya Numune Hastanesi'ne kadırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, katil zanlısı Abdülmelik El F. ile olayda kullanılan tüfeği saklamaya çalıştığı belirlenen ablası Gusun El F'yi (26) gözaltına aldı.

Polis Hastane Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

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