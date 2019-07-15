Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı karısını göğsünden silahla vurdu

Tartıştığı karısını göğsünden silahla vurdu

Ambulansın gelişi

Jandarma Maden İşçisi Avcılık Yaralı Kadın Ameliyat 

-Sağlık görevlisinin kadının görüntüsünün çekilmesini istemediğini söylemesi
-Gamze Dilsiz’in (Eşi Emre Dilsiz) sedye ile hastaneye alınışı
-Hastane önünden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden işçisi tartıştığı eşini tabanca ile ateş ederek göğsünden yaraladı. Olay akşam saatlerinde Kandilli Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Maden işçisi E.D. yeni taşınacakları lojmanda bilinmeyen bir nedenle 32 yaşındaki eşi G.D. ile tartışmaya başladı.
E.D. tartışma sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş ederek eşini göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan komşuları kanlar içerisinde gördükleri E.Ş.’yi özel bir araçla hastaneye götürmek için yola çıktı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde 112 sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Göğsünden tek kurşunla yaralanan kadın ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşini vuran maden işçisi ise olaydan sonra tabancası ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı