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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı karısını almaya gitti kayınpederi tarafından öldürüldü Haberi

Tartıştığı karısını almaya gitti kayınpederi tarafından öldürüldü Haberi

adli tıptan görüntü

Sosyal Medya Olay Yeri İnceleme Beyaz Eşya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ölen şahsın fotoğrafı
-sosyal medya paylaşımının fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını geri almak için kayınpederinin evine giden Eray Altunbaş, cadde üzerinde tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gazikent Mahallesinde yaşayan Eray Altunbaş, sabaha karşı saat 04:00 sıralarında bir süre önce tartıştığı ve evden ayrılan karısı ve 2 çocuğunu almak amacıyla kayınpederi M.K'nin evinin bulunduğu Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ne gitti. Evinden caddeye inen kayınpeder M.K ile 31 yaşındaki Eray Altunbaş, tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ise kayınpeder M.K, belindeki silahla ateş ederek, Eray Altunbaş'ı yaraladı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri ise müdahale ettiği Eray Altunbaş'ın öldüğünü belirledi. Altunbaş'ın cenazesi polisin olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eray altın başın cenazesi defin ve otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığ'nda defin edilmek üzere ailesine teslim edildi "Yanına geliyorum Allah'ım" paylaşımı Erhan Altunbaş'ın, ölümünden bir hafta önce ise, "Ezan sesi çok güzel yanına geliyorum Allah'ım" yazan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Altunbaş'ın yaklaşık 5 ay önce çalıştığı beyaz eşya mağazasından ayrıldığı ve sonrasında ise herhangi bir yerde çalışmadığı öğrenildi.
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