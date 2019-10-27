Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Tartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdü Video

Tartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdü Video

-Olay yerinden

İlk Müdahale Hastane Alabalık Polis Ekipleri Dur İhtarı 

--Kaza yapan otomobilden
--Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından
--Sağlık ekiplerinin çalışmasından
--Polis ekiplerinin çalışmasından

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştıkları grubun arasına otomobiliyle giren sürücü, arabanın altında kalan ağabeyini yüzlerce metre sürükledi. Olayda, 1 kişi yaralanırken otomobilin altında kalan 1 kişi de hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak’ta meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonucunda Ekrem Karaca kolundan yaralandı. Daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken ağabeyinin yaralandığını gören Süleyman Karaca ise kalabalık grubun arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Süleyman Karaca’nın otomobilinin altında kalan ağabeyi ise yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların otomobili kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ekrem Karaca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan arabanın çarpmasıyla yaralanan 1 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan sürücü Süleyman Karaca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı