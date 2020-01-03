Tartıştığı genci sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

--Ambulansın olay yerine gelmesi

--Yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılması

--Yaralının sedyeye konulması

--Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

--Olay yerinde kalabalık ve olayın olduğu yer polis emniyet şeridi



( OSMANİYE )- Kadirli’de ki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay merkez 7 Mart mahallesi Andırın caddesi 404 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kahvehanenin yanında sandalyede oturan Uğur G.(28) ile İ.N. adlı kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İ.N. yanında getirdiği pompalı tüfekle Uğur G.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğur G. Kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Uğur G.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan Uğur G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.N. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak göz altına alındı. Polisin olay ile ilgili yaptığı soruşturma sürüyor.



loading...