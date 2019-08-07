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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı - BURSA

Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Yaralıya müdahale edilmesi - Zanlının polis aracına götürülüşü - Bursa 'da kavga ettiği eski eşi tarafından sırtından bıçaklanan kişi, tedavi altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da bir kadın, kavga sırasında eski eşini bıçakla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Nil G. (55), eski eşi Burhan E'nin (61) merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Değirmen Sokağı'ndaki terzi dükkanına geldi.İkili arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Nil G. tarafından sırtından bıçaklanan Burhan E, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polislerce gözaltına alınan Nil G. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis Aracı Polis Sağlık Ekipleri 

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