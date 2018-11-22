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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü - HATAY

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü - HATAY

- Delibekirli Mahallesi'ndeki olayın meydana geldiği ev - Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin emniyet şeridi çekmesi - Mahalledeki vatandaşlardan detaylar - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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