Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı - HATAY

Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı - HATAY

- Kırıkhan adliye binası görüntüsü - Zanlının adliyeye getirilişiHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı.İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde tartıştığı eşi Emine D'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan Çetin D'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Dün, Çetin D. 3 çocuğunun annesi Emine D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk etmeye çalışan eşini pompalı tüfekle öldürmüştü. Olayın ardından Çetin D. jandarmaya teslim olmuştu.

Jandarma Adliye Binası Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı