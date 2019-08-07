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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - GAZİANTEP

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - GAZİANTEP

- Olayın olduğu sokaktan detaylar - Polis ekiplerinden detay - Cenaze aracından detayTartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Gaziantep 'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 77 yaşındaki zanlı polise teslim olduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan M.S. (77) eşi Zühre S. (78) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, eşini bıçaklayarak evden ayrıldı.Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini bıçakladığını itiraf eden M.S. polise teslim oldu.İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Zühre S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İncelemelerin ardından Zühre S'nin cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis İtiraf Sağlık Ekipleri 

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