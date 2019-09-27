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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay yerinden görüntü

Hastane Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayda kullanılan elektrikli bisikletten görüntü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. Sezer Ç., evde tartıştığı eşini sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Melike Ç’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan Sezer Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ölen kadının 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.
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