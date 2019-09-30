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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı eşini bıçakladı

Tartıştığı eşini bıçakladı

Olay yerinden görüntüler

Acil Servis Opel Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı. Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 180. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., yanında bulundurduğu bıçak ile S.K.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.K., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme polisleri de, çevrede inceleme yaptı. A.K., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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