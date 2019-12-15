Tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

-Olay yerinden genel görüntüler

-Boş kovandan görüntüler

-Olay yerinin minivan araçta inceleme yapması

-Olay yeri incelemenin pompalı tüfeği incelemesi



( ADANA )- Adana’da öfkeli koca tartıştığı imam nikahlı karısı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçarak izini kaybettirdi ADANA



- Adana’da bir kişi tartıştığı imamlı nikahlı karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam nikahlı evli olan ve 2 çocuk sahibi Fadime Y. (19) ile Serhat S. (27) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serhat S. ruhsatı annesine aile olan pompalı tüfekle imam nikahlı eşi Fadime Y.’i vurdu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Serhat S. babasına ait olan minivan aracın arkasına kullandığı pompalı tüfeği saklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fadime Y.’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fadime Y.’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis araçta saklanan silahı bulduktan sonra inceleme yaptı ardından emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis Serhat S.’yi yakalama çalışması başlattı.



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