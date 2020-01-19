Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Tartıştığı damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Tartıştığı damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

arşiv adliye görüntüsü

Hastane Minibüs Durağı Kayınbirader Pompalı Tüfek 

-öldürülen damat foto
-Öldüren kayınpeder foto

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından (59) Ramazan Demirel tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Başkarcı - Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli, bir çocuk babası Gezer Ç., gece geç saatlerde kayınpederi Ramazan Demirel’in evine geldi. Damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışma belli bir süre sonra kavgaya dönüşünce, Ramazan Demirel pompalı tüfekle damadı Gezer Ç.’yi göğsünden vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Gezer Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan Demirel gözaltına alındı. İfadesi alınan Demirel’in, Gezer Ç.’nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu ve bu yüzden tartıştığı sırada evde bulunan pompalı tüfeği ile vurduğunu belirtti.
İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ramazan Demirel tutuklanarak ceza evine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı