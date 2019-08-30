Tartıştığı babasını tabancayla yaraladı - ADIYAMAN Video
- Fatih Karakol Lojmanları önü - Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplaması - Yaralı babanın ambulansa binmesi - Olayda kullanılan silah - Vatandaşların olay yerinde toplanmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Fatih Karakol Lojmanları önünde E.A. ile oğlu A.E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında A.E.A, babasını tabancayla kasığından vurarak yaraladı.112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.A.E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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