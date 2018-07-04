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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - KARAMAN

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - KARAMAN

- Karaman Adalet Sarayı binasının detay görüntüsü - Şahsın adliyeye getirilişi - Hayatını kaybeden Fatih K. isimli vatandaşın hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleriGÜNCELLEME - Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Karaman 'da meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi - ADLİ SÜREÇ EKLENDİKARAMAN (AA) - Karaman 'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, A.K'nin (17), Sümer Mahallesi 1309 Sokak'taki evlerinde erkek kardeşi F.K'nin (10) başına sandalyeyle vurarak yaraladığı iddia edildi.F.K. annesi tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne götürülürken olayı öğrenen baba Fatih K. (45) eve gelerek oğlu A.K. ile tartıştı.Tartışma kavgaya dönüşünce A.K, yanındaki bıçakla babasını kalbinden yaraladı. Karaman Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan baba Fatih K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan hayatını kaybeden baba Fatih K'nin Karaman Devlet Hastanesi'ne getirilişi sırasında sağlık görevlilerinin sedyede kalp masajı yapması güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, hastanenin acil servisine getirilen Fatih K'ya, sağlık görevlilerinin sedye üzerinde kalp masajı yaptığı görülüyor.

Acil Servis Güvenlik Kamerası Kalp Masajı Katil Zanlısı Ameliyat 

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