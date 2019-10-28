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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

adli tıp detay

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Polis Hastane Adli Tıp Otobüs Durağı Akalan 


- Gaziantep’te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi’nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, otobüs durağında kahya olarak çalışan 33 yaşındaki Burak Özbay, husumetli olduğu arkadaşı 37 yaşındaki Ö.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Ö.K. yanından bulundurduğu bıçakla Burak Özbay’a saldırdı. Özbay’ı bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ö.K. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Özbay, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özbay, hayatını kaybetti. Özbay’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis Ö.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (MFT-SD-
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