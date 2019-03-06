Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adli tıp kurumu morgundan detaylar

Cenaze 

-Cenaze aracından görüntüler
-Yakınlarından detaylar
-Genel görüntü ve detaylar
-Ölen gencin fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Abdullah Fırat (18) ve arkadaşı arasında sözlü tartışma oldu. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Fırat’ı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ağır bir şekilde yaralanan Fırat, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı