Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

-Cenaze aracından görüntüler

-Yakınlarından detaylar

-Genel görüntü ve detaylar

-Ölen gencin fotoğrafı



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Abdullah Fırat (18) ve arkadaşı arasında sözlü tartışma oldu. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Fırat’ı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ağır bir şekilde yaralanan Fırat, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

