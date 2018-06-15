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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı arkadaşı tarafından bayram günü silahla vuruldu

Tartıştığı arkadaşı tarafından bayram günü silahla vuruldu

Yaralının ambulanstan indirilmesi

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldığı arkadaşı tarafından bacağından vurulan 44 yaşındaki şahıs yaralandı. Olay 17.00 sularında İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sebaattin A (44) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı beraber alkol almaya başladı.
Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine arkadaşı Sebattin A’yı yanındaki silahı ile bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere düşen yaralı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise arkadaşını vuran şahsı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
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