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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı annesini boğarak öldürdü - ORDU Haberi

Tartıştığı annesini boğarak öldürdü - ORDU Haberi

- Adliye binasının dış genel planı - Zanlının adliyeye getirilmesi - Zanlının gazetecinin sorusuna "pişmanım" diye yanıt vermesiORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde, Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından annesini boğarak öldüren Mert K, yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi.

Eve gelen yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Meryem K'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem K'nin otopsisinde, boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, durumu polise bildirdi.Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.Öte yandan Mert K, adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

Polis Bild İtiraf Cinayet 

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