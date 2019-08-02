Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı - ZONGULDAK İzle

Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı - ZONGULDAK İzle

- Kadıtarlası Mahallesi'nde ambulansın yola çıkması - Bıçaklanan annenin hastaneye getirilmesi. - Bıçaklayan kişinin hastaneye getirilişi.Tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiasıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla sırtından yaraladığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.İddiaya göre, Kadıtarlası Mahallesi'nde yaşayan Gülcan T. (44) ile B.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında B.T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini sırtından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan T. tedavi altına alındı.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay anında elinden yaralandığı belirlenen B.T. ise gözaltına alındı.

Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı