Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

-Olay yerinden detay

-Saçmaların isabet ettiği evden detay

-Diğer detaylar



( SİVAS )- Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs, çocuk kavgası yüzünden tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saçma yağdırdı SİVAS



- Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs, çocuk kavgası yüzünden tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saçma yağdırdı Olay saat 23.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan iki katlı evin birinci katında yaşayan Mü. K., Malatya'dan cenazeden geldiği sırada sokak üzerinde tanımadığı bir kişinin çocuğuna tepki gösterdiğini gördü. İsmi öğrenilemeyen şahsın yanına giderek kısa süreli tartışan M.K. daha sonra çocuğunu yanına alarak evine girdi. Bir süre sonra evinden pompalı tüfek alan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs tekrar sokağa dönerek M. K.'nın evine ateş açtı. Eve isabet eden saçmalarla aile büyük korku yaşadı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri pompalı tüfekle korku saçan şahsı yakalayarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın 10 el ateş ettiği tespit edildi. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği evin camı kırılırken, duvarında da delikler oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

