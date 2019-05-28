Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı

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( İSTANBUL )- Sarıyer'de dehşete düşüren olay İSTANBUL



- Sarıyer'de servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen şahıs, abisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan zanlı, abisini öldürüğünü anlatarak teslim oldu. Edinilen bilgilere göre olay Yeniköy Mahallesi Nuri Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Murat K. (55) ve Ali K. sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ali K., abisini kalbinden bıçakladı. Polisi arayan zanlı, abisini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zanlı Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin incelemesinde Murat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin incelenmesi için olay yerin cumhuriyet savcısı bekleniyor.

