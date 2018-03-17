Tartışılan projenin açılışı yapıldı

-Palatformdan görüntü

-Vali Nusret Dirim konuşma

-AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç konuşma

-Açılış Kurdela kesimi



( BARTIN )- 850 metre uzunluğundaki yürüyüş platformu törenle açıldı BARTIN



- Bartın Güzelcehisar köyündeki plajda 850 metre uzunluğundaki yürüyüş platformunun 1’inci kısmı törenle açıldı. Bartın Güzelcehisar köyünde bulunan ve yapımı sırasında Şubat ayında yaşanan fırtınalarda zarar gören 850 metre uzunluğundaki platformun 1’inci etabı tamamlandı. Yapımı tamamlanan platform düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yoğun katılımın olduğu açılışa Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Vali Vekili Hüseyin Fırıncı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Ticaret Odası Başkanı Halil Balık, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı,İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış,İl Kültür Müdürü Fuat Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı açılış konuşmasında bölgedeki lav sütunlarının platformla turizme açılacağını belirten Bartın Valisi Nusret Dirim, “Zaman eleştirilere konu olan hatta bazen eleştiri sınırlarını da aşan konulara da konu olan bir projenin önemli aşamalarından birisinin gerçekleştiğini memnuniyetle görüyoruz. Buradaki amaç lav sütunlarını öncelikle turizme kazandırmaktı. Burada insanlar 4 mevsim gelip bu kayalıkları görme imkanına sahip olacaklar. Tabi insanlar burada denize girme imkanına da sahip olacaklar. Önümüzdeki dönemde buradaki kalenin restorasyonu da gündeme gelebilir. Burası her zaman günün 24 saati açık olacak. Proje eştirilirken biraz daha sabırlı olunsaydı biraz da beklenilseydi bence daha makul eleştiriler olacaktı” dedi.

Bartını turizm alanında geliştirmeye gayret ettiklerini belirten AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Güzelcehisar lav sütunları 4 büyük bloktan oluşuyor. Metrelerce uzunluğunda. 80 milyon önce oluşmuş. Dünyada 4 yerde var. Bunlardan biri de Güzelcehisar. Burası ayrıca 2017’de tabiat parkı ilan edildi. Buraya zarar vermeden bu projenin yapılması gerekiyordu. Her şey kuralına göre yapıldı. Çevreye zarar mı veriliyor şeklinde endişeler ortaya çıktı. Ben bu endişelerin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ancak eser ortaya çıktıktan sonra birçok arkadaşımızın yapılan doğruymuş dediğini de duydum” şeklinde konuştu.

Filyos projesi ile ilgilide açıklama yapan Tunç, Filyos Limanı’nın Türkiye’nin en büyük 3’üncü, Karadeniz Bölgesi’nin ise en büyük limanı olacağını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından platform açılışı gerçekleşti.

