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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tartışığı şahsı sırtından bıçakladı

Tartışığı şahsı sırtından bıçakladı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

-YARALIDAN GÖRÜNTÜ
-AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta bir kişi tartıştığı şahsı bıçakla sırtından yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerine Terakki Mahallesi Acılık Sanayi Sitesi arka girişinde meydana geldi. İbrahim T. ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs İbrahim T.’yi sırtından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İbrahim T. ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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