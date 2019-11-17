Tarsus'ta Türkan Şoray izdihamı Haberi

-Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından karşılanması

-Salondaki kalabalık

-Sanatçının, kalabalığın arasında güçlükle ilerlemesi

-Salonda otururken görüntüsü

-Sanatçınını, yaşlı bir kadına sarılması

-Belediye Başkanı ile birlikte sahnede görüntüsü

-Başkan Bozdoğan'ın sanatçıya çiçek ve Şahmeran figürle tablo hediye etmesi

-Sanatçının fotoğraflarını imzalaması



( MERSİN ) MERSİN



- Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğin onur konuğu olan ünlü sanatçı Türkan Şoray’ı görmek isteyen hayranları izdihama yol açtı. Tarsus'taki etkinliğe katılan Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Türkan Şoray, hayranlarının izdihamıyla karşılaştı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte söyleşinin olacağı salona gelen Türk Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında etkilenirken, ünlü sanatçıyı görmek isteyenler izdihama yol açtı. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, Şahmeran'ın hayatında çok önem verdiği filmlerden biri olduğunu söyledi.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği 'Şahmeran' etkinliğinde gün boyu Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlar, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri yer aldı. Etkinlik alanında belediye tarafından oluşturulan 3 boyutlu devasa Şahmeran kutusu ise ilgi çekti. Katılımcılar kutunun içine girerek Şahmeran figürü ile fotoğraf çektirdi.



loading...