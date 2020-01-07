Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü

-Sel suların şelaleye dönüşmesi

-Yol

-Gür akması

-Kayalar arasında akması



( MERSİN )- 10 kırsal mahallenin yolun kapandı MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü. Tarsus’a bağlı ve 10 mahallenin yol bağlantısını sağlayan Yalamık Mahallesi yolunda ulaşım sel suları nedeniyle durma noktasına geldi. Sel sularının yaklaşık 50 metre yükseklikten şiddetli şekilde akarak şelaleye dönüşmesi vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, yağmur sularının taşıdığı çamur ve küçük kaya parçalarının biran anda yolu kapladığı görülüyor. Gür bir şekilde akan ve şelaleye dönen sular nedeniyle köye giriş ve çıkış saatlerce yapılamadı



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