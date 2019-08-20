Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi İzle

-Ekiplerin içkili mekanlarda yaptıkları denetimlerden görüntü

-İçkilerden numune alınarak kontrol edilmesi

-Ekiplerin içkili mekanlara girerken görüntüleri

-İçkilerden numune alınırken görüntüleri

-Yapılan denetimlerden görüntü



( MERSİN )- Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından denetimlerini arttıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı MERSİN



- Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı. Tarsus Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem içki hem de asayiş denetiminde bulundu. Ekiplerin, kentin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren bar, lokanta ve restoranlarda yaptığı denetimlerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurallara uyup uymadıklarını inceledi. Yapılan kontrollerde içki numunesi alınırken, işyerlerinde ruhsat ve hijyen belgelerine bakıldı. Bunun yanı sıra polis ekipleri de kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucu müzik ruhsatı olmayan iki işyerine tespit tutanağı tutuldu. (HSK-

