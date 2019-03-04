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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarsus'ta hortumun vurduğu seralarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor İzle

Tarsus'ta hortumun vurduğu seralarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor İzle

İşçiler seraların demirlerini düzeltip naylonlarını yeniden çekmesi

Onarım Çalışması Allah Felaket Hortum Felaketi 

-Çifti Ahmet Ercan ile röportaj
-Çiftçi Bekir Eroğlu ile röportaj
-Çiftçinin sera naylonunu toplaması
-Zarar gören seradan görüntüler
--ARŞİV
--Hortum'un Seraları vurma anı

( MERSİN )- Daha önce sel suları altında kalan seralar bu kez hortum felaketiyle yerle bir oldu- Tarsus'ta hortum seraları vurdu MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen hortum seralarda zarara neden oldu. İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde dün deniz tarafından gelen hortum seraların üzerinden geçerek seraların naylon örtülerini ve demirlerini dağıttı.
Üreticiler yerle bir olan seralarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Kulak Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Ercan, saat 16.00 civarlarında deniz tarafından gelen hortumun, karpuz, patlıcan ve biber seralarını yerle bir ettiğini söyledi.

Ercan, “Hortum, demirlerimizi eğdi, naylonlarımız parçalandı. Yaklaşın 20 naylonumu hortum aldı götürdü. Nereye götürdü bilmiyorum. En son gördüğümde 500-600 metre ilerde havadaydı. Hortumla beraber gitti. Çok zarar gördük" dedi.
Selin ardından hortumla zararlarının daha da arttığını belirten Ercan, "Artık çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Seraları tekrardan kuruyoruz. Yapacak bir şey yok, Allah’tan geldi. Bunu sinemize çekiyoruz. Başka çaremiz yok. Allah’ın dediği olur” şeklinde konuştu.
Çiftçilerden Bekir Eroğlu ise, “Elimizden geldiği kadar toparlamaya çalışıyoruz. Allah’tan geldi. Zararın küçüğü büyüğü olmaz. Buna da çok şükür. Seraların demirlerini düzeltiyoruz. Bir daha inşallah görmeyiz” dedi.

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