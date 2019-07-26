Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarsus'ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi

Tarsus'ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi

Kaçak etlerin ele geçirildiği çiftliğin görüntüsü

Alışveriş Para Cezası Güvenlik Önlemi Kaçak Kesim Polis Ekipleri 

-Zabıta araçlarının görüntüsü
-Kaçak kesim olduğu belirtilen etlerin görüntüsü
-Nakil aracının depoya yanaşması
-Etlerin nakil aracına yüklenmesi

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatat ele geçirildi MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatat ele geçirildi. Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla zabıta ile gıda mühendisi ekipleri, işyerlerini ve kasapları titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, polis eşliğinde Bolatlı Mahallesi’nde N.B.’ye ait küçükbaş hayvan çiftliğinde yaptıkları incelemede bir depoda kasaplara dağıtılmak üzere bulunan kaçak kesim olduğunu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatata el koydu. Sağlıksız ortamda bulunan etler nakil aracına yüklenirken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. İncelemelerinin ardından ekipler, N.B. ve işyeri hakkında para cezası ile yasal işlem uyguladı. Tarsus'ta 2 gün önce zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı