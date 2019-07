Tarsus'ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi

-Zabıta araçlarının görüntüsü

-Kaçak kesim olduğu belirtilen etlerin görüntüsü

-Nakil aracının depoya yanaşması

-Etlerin nakil aracına yüklenmesi



- Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatat ele geçirildi. Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla zabıta ile gıda mühendisi ekipleri, işyerlerini ve kasapları titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, polis eşliğinde Bolatlı Mahallesi’nde N.B.’ye ait küçükbaş hayvan çiftliğinde yaptıkları incelemede bir depoda kasaplara dağıtılmak üzere bulunan kaçak kesim olduğunu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatata el koydu. Sağlıksız ortamda bulunan etler nakil aracına yüklenirken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. İncelemelerinin ardından ekipler, N.B. ve işyeri hakkında para cezası ile yasal işlem uyguladı. Tarsus'ta 2 gün önce zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirilmişti.