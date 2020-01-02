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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tarsus’ta 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak küle döndü

Tarsus’ta 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak küle döndü

Yanan 2 katlı ev

Elektrik Sobası Bebek Ahşap Ev 

-Vatandaşlar
-Alev alev yanan ev
-İtfaiye araçları
-İtfaiyenin müdahalesi

( MERSİN ) Tarsus’ta yangında 2 katlı ev küle döndü MERSİN

- Mersin’in Tarsus İlçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yabancı uyrukluların yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken, yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın merkez Caminur Mahallesi 0802 sokak 7 no.lu evde yaşandı. Yabancı uyrukluların kaldığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.
Yapının eski olmasından dolayı alevler bir anda binanın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda, çevrede bulunan ve yine ahşap olan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı yangında 6 aylık bebek, 9 ve 14 yaşlarında çocuk ile kadın dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni elektrik sobasından çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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