Tarsus’a şehit ateşi düştü

-Evin önündeki kalabalık

-Eve bayrak asılması

-Evin ve sokağın bayraklarla süslenmesi

-Ağlayan kadınlar

-Kalabalık

-Jandarma araçları

-Taziye çadırın kurulması

-Şehit foto



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesine şehit ateşi düştü. Alınan bilgiye göre,Kayseri Zincidere 1'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan İstihkam Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin Suriye El Basri kentinde meydana gelen bomba yüklü bir araca müdahale ederken şehit olduğu haberi şehidin baba ocağı Taşobası Mahallesi’ndeki evine kor gibi düştü. Şehidin Taşobası Mahallesinde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Müftü Ali Can askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi.

Köse'nin şehadet haberini alan babası Hacı, annesi Songül ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuklu ailenin erkek evladı olan Sinan Köse’nin Yeter Köse ile 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Köse’nin Taşobası Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve göz yaşları arasında akın ettiler. Şehit Köse, yarın toprağa verileceği öğrenildi. (ERY-



loading...