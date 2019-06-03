Tarlaya uçan kamyon alev alev böyle yandı: 3 yaralı Video

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( DİYARBAKIR )- Lastiği top attı, tarlaya uçarak cayır cayır yandı- Arı kovanları taşıyan kamyon, lastiği patlaması sonucu tarlaya uçtu alev aldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Çınar karayolunda lastiği patlayan arı kovanı yüklü kamyon tarlaya uçtu, alev alan kamyon cayır cayır yanarken içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Çınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin Mazıdağ ilçesinden Diyarbakır’a seyir halinde olan ve arı kovanı taşıyan kamyon lastiği patlama sonucu tarlaya uçtu. Yakıt deposunun alev alması sonrası cayır cayır yanan kamyon içerisinde bulunan 3 kişi can avliyle kendilerini dışarı attı. Kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kamyon içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürme çalışması başlattı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

