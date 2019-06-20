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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

adli tıp morgundan görüntü

Adli Tıp Cenaze Cenaze Aracı Direksiyon 

-cenaze aracından görüntü
-bekleyenlerden görüntü
-tabutun alınması
-traktörün fotoğrafı
-ölen adamın fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti GAZİANTEP

- Gaziantep’te tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, dün ikindi vakitlerinde Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi Keberli mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Servet Açık, tarlasını sürdüğü sırada 27 AEF 93 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Servet Açık, eşi Suna Açık’ın çağırdığı yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Açık, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı. Çiftçi Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açık’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Talihsiz çiftçinin cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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