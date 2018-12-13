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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tarlasında tarihi tünel buldu - KIRKLARELİ Haberi

Tarlasında tarihi tünel buldu - KIRKLARELİ Haberi

- Ekiplerden bir kişinin bulunan tünele inişi - Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan'ın konuşması - Kırklareli Kent Konseyi Doğal Varlıklar Koruma ve Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer'in konuşmasıTarlasında tarihi tünel buldu - Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan: - "Ön incelemelerin ardından tespitler devam ediyor"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'ndeki bir tarlada 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu.Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel gördü.Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinin yaptığı ilk incelemede, su tüneli olarak kullanılmış olabileceği tahmin edilen yapının 7 metre derinliğinde olduğu ve farklı kollara ayrıldığı tespit edildi.Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, kuyu olarak da değerlendirilebilecek yapının taban kısmından farklı kollara ayrıldığını, bölgenin 1940'lı yıllarda askeri alan olarak kullanıldığını söyledi.

Ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını aktaran Asan, "Dereköy yolu üzerinde tarlasını süren bir vatandaş kuyu olduğunu görmüş ve bize haber vermiş. Uzmanların incelemesinde burada su kuyularının olduğunu, muhtemelen 1940'lı yıllarda askeri alan olarak kullanıldığı tespit edildi. Ön incelemelerin ardından tespitler devam ediyor." diye konuştu.
Kırklareli Kent Konseyi Doğal Varlıklar Koruma ve Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer, "Çalışma grubu bulunan kuyuya girdi. Çok eski bir kuyu." dedi.
Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Göksal Çidem de çalışmaların takipçisi olduklarını bildirdi.

Misyon Bild Muhabir Kuyular 

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