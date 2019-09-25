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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Yarıklardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık -Oluşan dev yarıklar korkutuyor- Tarım arazisinde oluşan yarıkların nedeni kuraklık AFYON KARAHİSAR

Uzunlu Deprem Tarım Karahisar Tarım Arazisi 


- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde uzunluğu 1 kilometre derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde Denizli’de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı bir çok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor. Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın’a ait kabak tarlasında meydana gelen uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedenin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğüne bildirdi. Bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık neden oldu Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi. Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.
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