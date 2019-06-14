Tarladan pazara tehlikeli yolculuk İzle



- Tarlasından patates hasadı yapan çiftçi yorgunluğunu traktörün arkasında yüklediği patates çuvallarının üzerinde yatarak attı. Çiftçinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Aydın-İzmir Karayolu üzerinde yokuş yukarı çıkan traktörün kasasında patates çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk eden adamı görenler gözlerine inanamadı. Tarlasından patates hasadı yapan çiftçi, patatesleri pazara götürürken serin bir yolculuk yapmayı tercih etti. Hasadını yaptığı patatesleri çuvallayarak traktör kasasına istifleyen çiftçi çuvalların üzerine yatarak yorgunluk attı. Akan trafiğe ve tehlikeye aldırmadan patates çuvallarının üzerinde seyahat eden çiftçiyi görenler o anları ölümsüzleştirdi. (MU-MB-Y)

