- Tarlada yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı Haberi

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, çalıştığı tarlasında Engerek isimli zehirli yılan türünün saldırısına uğradı. Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu yaşlı adam, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şali'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (HT-
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