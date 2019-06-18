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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Tarlada yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı Haberi

- Tarlada yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı Haberi

HASTANE VE JANDARMA KARAKOLUNDAN GÖRÜNTÜ

Hastane Yaşlı Adam Saldırı 

-ZEHİRLİ ENGEREK YILANI FOTO

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, çalıştığı tarlasında Engerek isimli zehirli yılan türünün saldırısına uğradı. Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu yaşlı adam, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şali'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (HT-
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